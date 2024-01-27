المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة

واصل المستوطنون، اعتداءاتهم على الفلسطينيين العزل في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، وهاجمت مجموعة من المستوطنين، فلسطيني يدعى إبراهيم عويضة السواركة وأفراد أسرته في خيمتهم بمنطقة «واد بصص» شرق قرية كيسان الواقعة شرق بيت لحم، بهدف إجبارهم على مغادرة أرضهم.

وشنت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، غارة على أطراف بلدة مروحين بمحافظة الجنوب اللبناني، وفق لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

ومساء اليوم، أعلن «حزب الله»، استهداف عناصره تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة شوميرا بالأسلحة الصاروخية، مشيرا إلى تحقيق إصابات مباشرة.

كما استهدفت عناصر «حزب الله»، التجهيزات التجسسية في موقع البحري بالأسلحة المناسبة، وأشار الحزب في بيان، إلى تحقيق إصابات مباشرة.

وفي وقت سابق من اليوم، شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، بينها «برلين» عاصمة ألمانيا، و«فيينا» عاصمة النمسا، ومدينتي أودنسه الدنماركية وروتردام الهولندية، مظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الفلسطينية، ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، دعا المشاركون في المظاهرات، إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.