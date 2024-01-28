انطلاق برنامج التأهيل التربوي لتدريب المعلمين الجدد في مطروح (صور)

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، يرافقه إسماعيل جاتو وكيل المديرية إنطلاق برنامج التأهيل التربوى للمعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم، ضمن الدفعة الثانية، من خلال المختصين بمديرية التربية والتعليم لرفع مستوي المهارات التربوية لجميع المعلمين قبل توزيعهم علي العمل في المدارس بنطاق المحافظة.

موعد تدريب المعلمين الجدد في مطروح

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن تدريب المعلمين الجدد من مسابقة 30 ألف معلم، يستمر لمدة أربعة أيام حتى الأربعاء المقبل، وذلك في قاعتي الإجتماعات الصغري والكبري في ديوان عام تعليم مطروح، بحضور لمياء سعيد مدير إدارة التدريب بالمديرية وأخصائيين التدريب.

مهارات تربوية وطرق التدريس المطورة

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح خلال متابعته فعاليات اليوم الأول للمحاضرات أن تدريب المعلمين الجدد يأتي تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم لتلبية احتياجات قطاع التعليم من الكوادر البشرية، حيث أن البرنامج التدريبي يستهدف إكساب المشاركين المعرفة والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتي التعليم والتعلم، وذلك لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة، وكذلك دراسة ماهية الذكاء الاصطناعي والتعامل الأمثل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وفقًا لمنظومة التعليم الجديد.

مهارات مهنية للمعلم في أعمال التدريس

وأشار وكيل تعليم مطروح إلي أن الحقيبة التدريبية لبرنامج التأهيل التربوى للمعلمين الجدد الناجحين خلال مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الثانية تبلغ مدته يستهدف مهارات مهنية تمكن المعلم من أعمال التدريس بطريقة إبداعية محفزة لتفكير المتعلمين وتساهم في التفاعل مع المعلم وسبل نجاح عملية دمج الطلاب ذوي الهمم في الفصول الدراسية العادية.