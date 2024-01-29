توزيع أثاث منزلي وأجهزة كهربائية على الأولى بالرعاية في مركز سيدي سالم

نظمت جمعية الأورمان معرض جديد لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بقاعات مناسبات قرية أبو عوض بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، في 5 قرى، وهي «شوغي، وشمس الدين، والقصابي، وأبو عوض، والعفيفي»، بمركز سيدي سالم.

أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ المعرض تضمن أجهزة منزلية معمرة عبارة عن «أنتريهات، وصالونات، وبوتاجازات، وأسطوانات غاز، وثلاجات، وغسالات أتوماتيك، وسجاد، وغرف نوم، ومكاتب، ومراتب، ومفروشات»، مشيراً إلى أنّه يتم التوزيع بالمجان على حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتي يتم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل

وأوضح «شعبان»، أنّ جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر الأولى بالرعاية، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، فضلاً عن توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من «شنطة رمضان، وبطاطين الشتاء، ولحوم الأضاحي».