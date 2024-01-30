مدربة تربية إيجابية: يجب على الآباء الاتزان عند التعامل مع أبنائهم

قالت شيماء علي، مدربة تربية إيجابية، إن مقارنة الأباء بين أنفسهم في سن صغير وأطفالهم تعد من أكثر المشكلات التي تواجه الأسر، فهذا أمر غير واقعي، إذ أنه لا يمكن للآباء التعايش مع الواقع الذي يعيشه الجيل الحالي من الأبناء الآن وكذلك العكس، متابعة: «يجب على الوالدين أن يكونوا متزنين عند التعامل مع أبنائهم فلا يجب تركهم بحرية مفرطة أو التضييق عليهم بشدة».

أهمية إدراك طبيعة كل مرحلة عمرية للأبناء

وأضافت «علي»، خلال حوارها لبرنامج «السفيرة عزيزة»، عبر فضائية «dmc»: «من الضروري على الآباء أن يكونوا متزنين ومُطلعين ومواكبين للعصر»، متابعة أنه يجب على الآباء معرفة وإدراك طبيعية كل مرحلة عمرية لابنهم، فكل سن له معطياته، فلا يجب التعامل مع طفلة 10 سنوات بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع آخرى في عمر الـ15 عاما.

أهمية الثقافة للآباء

وتابعت: «نحتاج إلى القراءة كثيرا والتثقيف بشأن ملف تربية الأبناء من خلال مصادر موثوق بها وحقيقة»، مشيرة إلى أنه يجب تثقيف الطفل بداية من سن 3 سنوات تدريجيا حتى لا يحدث له صدمة نتيجة معرفة أمور عن طريق الصدفة.