وفاة الممثل دون موراي حبيب مارلين مونرو في فيلم «Bus Stop»

رحل النجم الأمريكي دون موراي عن عمر يناهز الـ 94 عاما، وفقا لما أعلنه نجله كريستوفر في تصريحات لصحيفة «نيويورك تايمز»، ولكن لم يكشف تفاصيل أخرى حول وفاة الممثل الذي اشتهر بدور حبيب النجمة الراحلة مارلين مونرو في فيلم «Bus Stop» إنتاج عام 1956.

وبالرغم أن فيلم «Bus Stop» كان أول عمل سينمائي للممثل الراحل دون موري إلا أنه شهد مولده كنجم، خاصة بعد ترشيحه لجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في الفيلم، وقدم بعدها عدد من الأفلام منها «Hatful of Rain» إنتاج 1957، و«The Hoodlum Priest» في 1961، بالإضافة إلى فيلم «Advise & Consent» إنتاج 1962.

ومن هو الممثل دون موراي

إلى جانب عمله السينمائي، استمتع موراي بمسيرة تلفزيونية كبيرة ان أحد أبرز أدواره على الشاشة الصغيرة هو مسلسل «Knot’s Landing» الذي تم تقديمه في الفترة من 1979 إلى 1981، بينما لعب أيضًا دور البطولة إلى جانب أوتيس يونج في المسلسل الغربي القصير «The Outcasts».

وكان للمسرح أيضا تواجد في حياة الممثل الأمريكي الراحل حيث بدأت حياته المهنية بعد أن شارك لأول مرة في في مسرحية «The Rose Tattoo» لتينيسي ويليامز في عام 1951، ثم في مسرحية «The Skin of Our Teeth» عام 1955، مما ضمن له في النهاية دورًا في فيلم «Bus Stop» بعد أن لفت انتباه المخرج.