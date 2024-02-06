انفجر في وجه فتاة.. مشروب يتحول إلى قنبلة موقوتة في مطبخك

بينما يكون تخزين المنتجات داخل الثلاجة هو الحل السحري لربات البيوت، من أجل الحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة، هل تخيَّلت يوما أن يتحول أحد هذه المنتجات إلى قنبلة موقوتة داخل مطبخك؟ هذا ما تعرضت له فتاة في الولايات المتحدة الأمريكية.

بمقطع صغير على موقع «TikTok»، حذرت فتاة أمريكية تدعى مورجان بيلي، من الاحتفاظ بـ شاي الكومبوتشا داخل الثلاجة لفترة طويلة، بعد تعرضها لحادث مأساوي كاد أن يتسبب في بتر إصبعها وتشوه وجهها.

ماذا يحدث بعد ترك شاي الكومبوتشا داخل ثلاجتك لفترة طويلة؟

أوضحت بيلي أنها تركت زجاجة من المشروب الصحي الشهير في الثلاجة لما يقرب من ثلاثة أشهر: «لقد لمستها وأعتقد أن ضغط يدي عليها قليلاً جعلها تتحول إلى قنبلة بالمعنى الحرفي للكلمة».

«كان هناك زجاج في كل مكان، في جميع أنحاء مطبخي، والجدران، والسقف، أنا ممتنة لأنني كنت أرتدي نظارتي لأنها أصابت وجهي بالفعل»، هكذا أوضحت.

الفتاة أكدت أن «الانفجار» ترك جرحًا كبيرًا في يدها: «لقد كنت في حالة صدمة، رأيت على الفور أن الجرح في يدي كان سيئًا للغاية، لذلك لففته في مناشف ورقية ولم أنظر إليه مرة أخرى، واكتشفت في المستشفى أن القطع حدث مباشرة بين أصابعي وأسفل راحة يدي، لقد كان الأمر فظيعًا، أنا محظوظة لأني احتجت فقط للغرز».

طبيبة توضح سبب انفجار شاي الكومبوتشا

كومبوتشا هو مشروب فوار مصنوع باستخدام منقوع الشاي المحلى بالسكر، والذي يتم تخميره لعدة أيام باستخدام نوع من فطر الشاي الذي يحتوي على بكتيريا حمض الأسيتيك والخميرة.

«إذا كان لا يزال هناك الكثير من السكر المتبقي بعد التخمير الأول، فقد يتسبب ذلك في فيضان غاز ثاني أكسيد الكربون، مما يسبب الضغط ويؤدي في النهاية إلى انفجار الزجاجة»، هكذا أوضحت الدكتورة كاثرين طومسون-ويتريك لمجلة «SELF».