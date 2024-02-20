ماضي عائلة بايدن يُحرج الرئيس الأمريكي قبل الانتخابات.. جده الأكبر قاتل

مع استمرار الهجوم الواسع على الرئيس الأمريكي، جو بايدن بسبب زلات اللسان التي تعرض لها أكثر من مرة في بعض المؤتمرات والاجتماعات المهمة، يواصل الرأي العام التشكيك في قدراته العقلية الضعيفة التي يمكن أن تؤهله لتولي منصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لفترة أخرى.

جد الرئيس الأمريكي «بايدن» متهم بعملية قتل

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما يستمر المعارضون في إيجاد أي ثغرات للإيقاع بـ«بايدن» وإخراجه من السباق الانتخابي، كان آخرها الكشف عن تورط الجد الأكبر له، موسى روبينيت، في عملية طعن بالسكين لأحد زملائه في جيش الاتحاد، جون جيه ألكسندر، في فرجينيا، وفقا لما نشره الأرشيف الوطني الأمريكي، نقلا عن تقرير شاركته صحيفة «واشنطن بوست».

كواليس طعن الجد الأكبر لـ«بايدن» لزميله في الجيش

وبحسب ما جاء في الوثائق الأمريكية المنشورة، فقد قام جد بايدن بسحب سكين، ثم رفعه على زميله وطعنه، وجرى إدانة «موسى» بالشروع في عملية قتل متعمد، ما أدى إلى الحكم عليه بالسجن لمدة عامين مع الأشغال الشاقة، وذلك بعد فشله في إقناع المحكمة بأنه تصرف كان مجرد دفاعًا عن النفس، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل».

العفو الرئاسي للجد الأكبر لـ«بايدن»

وبعد مرور مدة على سجنه، تم الإفراج عن الجد الأكبر للرئيس جو بايدن، الذي كان يقضي فترة حبسه في سجن بجزيرة جنوبية خلال الحرب الأهلية، وجاء ذلك بعد حصوله على عفو رئاسي من الرئيس الأمريكي السابق والراحل، أبراهام لينكولن، بالإضافة إلى تعاطف أحد أعضاء مجلس الشيوخ معه.

معلومات عن جد الرئيس الأكبر لـ«بايدن»

- يعد موسى روبينيت، جد بايدن الأكبرمن جهة والده.

- ولد «موسى» غرب الولاية الأمريكية «ماريلاند».

- تم تعيينه من قبل الجيش كجراح بيطري في عام 1862، على الرغم من افتقاره إلى المستوى التعليمي لهذه المهنة، وفقًا للسجلات المكتشفة حديثًا من الأرشيف الوطني.

- تعرض إلى محاكمة عسكرية، بسبب شجار نشأ بينه وبن زميله في الجيش، ثم أطلقت وزارة الحرب الأمريكية سراحه عام 1864.