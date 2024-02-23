7 نصائح مهمة للتعامل مع المريض النفسي.. يحتاج إلى الاحتواء والصبر

تقديم الدعم اللازم للمريض النفسي من قبل أهله وأصدقائه، من أهم الطرق التي تساهم في علاجه، وشعوره بالأمان العاطفي والاجتماعي؛ لأن المريض النفسي يحتاج دائمًا إلى الاحتواء والشعور بالتقبل من قبل الآخرين، بحسب ما أوضحه الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي.

الاهتمام بمواعيد الدواء

وأكد فرويز، في تصريح لـ«الوطن»، ضرورة الاهتمام بإعطاء المريض النفسي العلاج في ميعاده؛ لأنها أهم خطوة تساعده على التخلص من أعبائه النفسية، ولكن دون مضايقته أو نقل إحساس سلبي له يشعره أنه شخص غير طبيعي: «لازم أعرفه أن العلاج النفسي زي أي علاج وأنه شخص طبيعي»، كما أشار إلى مجموعة من النصائح التي ينبغي على أهل وأصدقاء المريض النفسي مراعتها عند التعامل معه، كالتالي:

- عدم فرض رأيك على المريض النفسي، لأن ذلك من الأمور التي تُعصبه وتُشعره بأنه شخص غير طبيعي.

- تجنب الكذب عليه تمامًا، لأنه لن ينسى ذلك مطلقًا ولن يثق في نصائحك وأرائك فيما بعد.

- استشارته والاستعانة برأيه في الأمور العائلية والحياتية، لأن ذلك يُشعره أن رأيه هام ومؤثر بما يقوي ثقته في نفسه ويُساهم في علاجه.

- التحلي بالصبر خلال التعامل معه، لأن عملية التعافي قد تكون صعبة وتأخذ بعض الوقت.

تجنب إلقاء المواعظ

- تجنب إلقاء المواعظ على المريض، لأن ذلك يُشعره بالنفور والغضب بما يضر حالته النفسية.

- تقديم الدعم العاطفي، من خلال بث الأمل في نفس المريض من آن لآخر، واصطحابه في نزهات خارج المنزل بما يُجدد طاقته ويساعده على تخطي مشاعر الوحدة.

- تجنب السخرية والتهكم من حالة المريض النفسي، أو إلقاء النكات حول حالتهم.