تشييع جثمان الشاعر بخيت بيومي من مسقط رأسه بالدقهلية (صور)

شُيعت جنازة الشاعر بخيت بيومي، بعد صلاة العصر اليوم، بعد وصول الجثمان إلى مسقط رأسه في كفر الحطبة بمركز شربين في محافظة الدقهلية.

أعمال فنية مميزة

وفارق الشاعر بخيت بيومي الحياة في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، تركا بصمة مميزة في كثير من الأعمال التي لا زالت حاضرة، منها كثير من الفوازير، وكلمات الأغاني لكبار المطربين، منهم وردة وليلي مراد وسعاد محمد وغيرهم.

مشاركة الأهالي في جنازة الشاعرة بخيت بيومي

وشارك عدد كبير من أهالي القرية في أداء صلاة الجنازة على الشاعر الراحل، واتشحت النساء باللوم الأسود حزنا على رجل عاش كثير من عمره بين أهله وكان دائم التواصل معهم بشكل مستمر.