محافظ بورسعيد: إزالة 10 حالات تعد لمزارع سمكية بجمعية أم خلف البحرية

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي ومُمتلكات الدولة، في إطار تنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بناءا على توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن،

إزالة 10 حالات تعدٍ لمزارع سمكية

وأوضح محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية والأمنية بحي الجنوب شنت حملة مكبرة، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، اليوم وأسفرت عن تنفيذ إزالة 10 حالات تعدٍ لمزارع سمكية بجمعية أم خلف البحرية بمساحة 50 فدانا، بقيادة اللواء إبراهيم حامد مساعد مدير الأمن، وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب، والإدارة العامة لحماية أملاك الدولة ومديرية الزراعة، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، والإدارة العامة لصرف بورسعيد.

استغلال الأراضي المستردة

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة تولى اهتمام كبير بهذا الملف، وهُناك مُتابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، لاستغلال الأراضي المُستردة في إقامة المشروعات التنموية التي تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية، وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا إلى أن حملات الإزالة مستمرة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون في ملف إزالة التعديات.