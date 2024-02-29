الاحتلال الإسرائيلي يستولي على أراض فلسطينية جديدة

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعمل على اتخاذ سلسلة من الخطوات لتوسيع الاحتلال في الضفة الغربية.

إسرائيل تستولي على أرض جديدة

وأشارت (وفا) إلى أن حكومة نتنياهو ستعلن 7000 دونم من الأراضي في وادي الأردن باعتبارها «أراضٍ إسرائيلية»، وستقوم اليوم الحكومة بتخصيص 3000 دونم من الأراضي القريبة من «مستوطنة معاليه» لتوسيعها.

استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023 بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ورد الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية «السيوف الحديدية» التي تستمر حتى الآن مع مرور 146 يوما عليها، وسط عدم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مما زاد من ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 29 ألف و890 شخص أغلبهم من الأطفال والسيدات، في الوقت الذي سقط من الجيش الإسرائيلي أكثر من 575 جندي من مختلف الرتب، فيما تواجه إسرائيل تهمة تنفيذ عملية إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية بدعوى مقدمة من دولة جنوب إفريقيا.