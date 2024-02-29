ضبط حارس عقار وربة منزل بحوزتهما 5400 دولار أمريكي قبل بيعها في السوق السوداء

ألقت مباحث العمرانية القبض على حارس عقار وربة منزل بحوزتهما نقد أجنبي للاتجار بها في السوداء السوداء بالعمرانية، وتحرر محضر بالواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بالقبض على «عبدالعظيم، ج» (63 عاما) حارس عقار ومقيم دائرة القسم، بحوزته 400 دولار أمريكي، و3 آلاف جنيه مصري، و«ندى، ق» 34 عاما ربة منزل ومقيمة العمرانية بحوزتها 5 آلاف دولار أمريكي و24 ألفا و200 ريال سعودي، و23 ألف جنيه مصري، وأُلقي القبض عليهما وبمواجهتهما أمام العقيد سامح بدوى مفتش مباحث العمرانية، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار في السوق السوداء، وتولت النيابة التحقيق.