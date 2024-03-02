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دراما المتحدة

بيتر ميمي يطرح الإعلان الرسمي لمسلسل الحشاشين رمضان 2024 (فيديو)

كتب:

ياسمين محمود
08:28 م | السبت 02 مارس 2024
كريم عبدالعزيز

كريم عبدالعزيز

طرح المخرج بيتر ميمي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، الإعلان الرسمي لمسلسله الرمضاني الحشاشين بطولة كريم عبدالعزيز.

ونشر بيتر ميمي، الإعلان معلقا: الإعلان الرسمي لمسلسل الحشاشين رمضان 2024.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز الذي يجسد شخصية حسن الصباح، وفتحي عبد الوهاب وميرنا نورالدين وأحمد عيد وإسلام جمال ونيقولا معوض، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

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