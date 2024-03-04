لو عاوز تشتغل برا.. خطوات التسجيل للحصول على فرصة عمل بالخارج

أصدرت وزارة العمل «إنفوجراف»، يوضح طرق التسجيل على فرص عمل للشباب بالخارج «عامل زراعي»، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بتوفير فرص عمل للشباب المصري في الداخل والخارج، وتحقيق دور الوزارة في رسم سياسات التشغيل، لفرص العمل الدائمة والموسمية، للعمالة المصرية المؤهلة.

ودعا مجلس الوزارء الراغبين في السفر للعمل بالخارج الدخول على الموقع الرسمي للبوابة، وتسجيل البيانات المطلوبة.

عدم قبول أي طلبات تقدم يدويا

ويمكن التسجيل للالتحاق بالمهنة عبر الموقع الرسمي للوزارة، من خلال الرابط التالي https://www.manpower.gov.eg، مع العلم بأنه لن يجرى قبول أي طلبات تقدم يدويا من راغبي العمل بديوان عام الوزارة.

وأكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن توجيهات وزير العمل كانت واضحة بإعداد قاعدة بيانات رسمية من الشباب الراغب للعمل بالخارج، وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة، على المهن المطلوبة في سوق العمل الخارجي، وتجهيز العمالة المؤهلة والمدربة للعمل على تلك المهن من خلال قاعدة بيانات رسمية.

خطوات التسجيل على الموقع الإلكتروني

ونوهت مدير عام إدارة التشغيل بالوزارة إلى ضرورة اتباع خطوات التسجيل على الموقع الإلكتروني، بكتابة كل البيانات، ووسيلة التواصل كما يلي:

1- الدخول على الموقع الرسمي للوزارة

2- اختيار تسجيل راغبي العمل.

3- تسجيل البيانات الآتية:

- اختيار رغبة العمل بالخارج

- اختيار عمالة زراعية موسمية بالخارج

- التأكد من تسجيل رقم جواز السفر، وتاريخ الانتهاء على أن يكون ساري لمده سنة على الأقل.

-الاحتفاظ بكلمة السر.

وتعمل وزارة العمل على توفير فرص عمل للشباب في الداخل من خلال التعاون مع القطاع الخاص في تنظيم ملتقيات التوظيف في كافة المحافظات، وإصدار النشرة نصف الشهرية للتوظيف التي تضم مجموعة من فرص العمل في شركات القطاع الخاص، وأيضا توفير فرص العمل بالخارج عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بالخارج ،وتلقي طلبيات بفرص عمل من بعض البلدان التي ترغب في عمالة مؤهلة، بشكل رسمي، موسمية أو دائمة.