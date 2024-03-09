«مياه الجيزة»: عودة الخدمة تدريجيا إلى مناطق فيصل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إعادة ضخ المياه لتصل تدريجياً لمناطق «عمرو بن العاص بالكامل من شارع فيصل حتى شارع المنشية، الصفا والمروة، الطوابق».

إعادة ضخ المياه

وأشارت الشركة، إلى أن إعادة ضخ المياه جاء بعد الانتهاء من أعمال ربط خط المياه الجديد قطر 200 مم؛ لتحسين الضغوط بمنطقة عمرو بن العاص- كفر طهرمس.

الانتهاء من الأعمال وعودة المياه بصورة طبيعي

يذكر أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في القرى المُتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال وعودة المياه بصورة طبيعية.