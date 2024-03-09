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دراما المتحدة

«مياه الجيزة»: عودة الخدمة تدريجيا إلى مناطق فيصل

كتب:

سلامة عامر
09:17 ص | السبت 09 مارس 2024
محطة مياه ارشيفية

محطة مياه ارشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إعادة ضخ المياه لتصل تدريجياً لمناطق «عمرو بن العاص بالكامل من شارع فيصل حتى شارع المنشية، الصفا والمروة، الطوابق».

إعادة ضخ المياه

وأشارت الشركة، إلى أن إعادة ضخ المياه جاء بعد الانتهاء من أعمال ربط خط المياه الجديد قطر 200 مم؛ لتحسين الضغوط بمنطقة عمرو بن العاص- كفر طهرمس.

الانتهاء من الأعمال وعودة المياه بصورة طبيعي

يذكر أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في القرى المُتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال وعودة المياه بصورة طبيعية.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.