4 ذنوب احذر ارتكابها في نهار رمضان.. «صيامك مش هيتقبل»

يحرص المسلمون على عدم ارتكاب المعاصي أوالوقوع في الذنوب خلال نهار رمضان؛ حتى لا يتأثر مقدار أجرهم من الثواب، ولضمان الخروج من شهر رمضان بأكبر قدرا من الحسنات، إلا أن هناك بعض التصرفات التي لا يشعر المرء بخطورتها تؤدي إلى الذهاب بأجر الصيام دون إدراك مرتكبها.

ووفقًا لما ذكره الدكتور عبد العزيز النجار، وكيل وزارة بالأزهر الشريف سابقًا، من تصريحات خاصة بـ«الوطن»، نوضح الأمور المحظور ارتكابها للحفاظ على أجر الصيام.

الغيبة والنميمة

من الأشياء التي تفسد الصيام وتضيع ثوابه أن يذكر الإنسان أخاه المسلم أو غير المسلم بما ليس فيه أو فيه، وكذلك النميمة؛ إذ حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها، موضحًا أن مرتكبها في حكم المفطر.

قول الزور

إن من يؤذي الناس بلسانه في نهار رمضان بالشهادة الكاذبة، لاشك في ضياع أجر صيامه؛ إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم:«من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه».

إطلاق أحكام خاصة بالله فقط

حذر الله في الكثير من الآيات الحكم على الناس، فنجد في بعض الأحيان من يصدر على غيره حكم الكفر أو الفجر، والخروج من غفران الله، ومن يحكم على الناس بعدم قبول صيامهم لبعض الذنوب المرتكبة، وفي هذه الحالة يعاقب الله من يقوم بتلك الأحكام ويسلب منه أجر صيامه وأجر أفعاله الطيبة ويودعها لمن أُطلق عليه الأحكام.

النظرة إلى ما يثير الشهوات

من يترك نفسه خلف الشهوات، يفقد ثواب صيامه في نهار رمضان، سواء كانت الشهوة بالنظرة، أو التفكير بما لا يرضي الله.

نصائح لقبول الصيام في شهر رمضان

ونصح «النجار» بالانشغال بالطاعات والبعد عن كل ما فيه شبهة المعصية؛ حتى يخرج الفرد من الشهر من المغفور لهم: «شهر رمضان شهر القيام والصيام، يجب ألا ننشغل إلا بما يرضي الله ونحرص على الطاعات لنكن من الفائزين والمقبولين في غفران الله».