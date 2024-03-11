وفاء عامر تستعيد ذكرياتها في عمر العشرين: «كان شعري طويل وبصرف على نفسي»

قالت الفنانة وفاء عامر، وهي تسترجع ذكرياتها في عمر العشرين: «شكلي ربما اختلف بعض الشيء عن الآن لأن شعري وقتها كان طويلا وكنت بسمع كلام جدي الذي يرى أنَّ تاج المرأة شعرها».

وفاء عامر في معهد الفنون المسرحية

وأضافت «عامر»، خلال لقائها ببرنامج «كان عمري 20»، مع الإعلامية شافكي المنيري، على إذاعة «ميجا.إف.إم»: «كنت بحب شعري بالتجعيدة اللي فيه، وكنت أحب ارتداء البناطيل الواسعة وحذاء كعب عالي جدا برغم طولي، وأتذكر وقتها أيامي بمعهد الفنون المسرحية وقت كنت طالبة.. كنت بحب كل أساتذتي، وكنت أحاول حضور جميع المحاضرات».

والد وفاء عامر يخصص لها راتبا

وتابعت الفنانة وفاء عامر: «كنت من الآنسات اللي بيصرفوا على نفسهم سواء كتبي أو لبسي أو حتى المواصلات والسكن، ووالدي خصص لي راتب صغير وقتها، وبحب أشتغل ووقت الدراسة كنت أعمل، وبداية التحاقي بسوق العمل سبقت حتى هذه الفترة».