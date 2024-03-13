اللجنة التأسيسية للتحالف الوطني ناقشت اللوائح التنظيمية في أول اجتماع اليوم

اجتمعت اللجنة المؤقتة لتأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم، برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي، وبعضوية كل من: المستشار أمير عادل رمزي حنا، اللواء محمد على توفيق العلمي، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد واصف، الشيخ أسامة محمود سعد الأزهري، حاتم محمد متولى حسن منصور، ورانيا نصر على عبد العليم، بناء على القرار الجمهوري رقم 76 لسنه 2024 بتشكيل اللجنة المؤقتة لتأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

مناقشة آليات تأسيس التحالف

ناقشت اللجنة آليات العمل اللازمة للبدء في تنفيذ الإجراءات التمهيدية اللازمة لتأسيس التحالف وفقاً لما نص عليه القانون رقم 171 لسنة 2023، إذ بدأت اللجنة في إعداد مقترح لائحة النظام الأساسي للتحالف وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشؤون التحالف.

تقدم أعضاء اللجنة في بداية اجتماعهم بالشكر والتحية لرئيس الجمهورية، على ثقته الغالية في التحالف، وتطلعهم إلى تطوير منظومة العمل، وذلك من خلال وضع مستهدفات استراتيجية، يجري عرضها على رئيس الجمهورية بمجرد الانتهاء من إعدادها.