تغير مفاجئ في طقس الأيام المقبلة.. نوة الشمس الكبرى تضرب المحافظات

تشهد حالة الطقس في المحافظات الأيام المقبلة تغير مفاجئ، بالتزامن مع تعرض المحافظات إلى نوة الشمس الكبرى التي يصاحبها سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة على شمال البلاد، تمتد إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري مع نشاط للرياح.

نوة الشمس الكبرى تضرب المحافظات

وأوضح جدول ميناء الإسكندرية تعرض المحافظات إلى نوة الشمس الكبرى خلال الأيام القادمة، إذ تشهد المحافظات بداية من السبت 16 مارس سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ونشاط للرياح.

فيما تتعرض المحافظات يوم الأحد إلى سقوط أمطار تصل إلى 40% على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء مع نشاط للرياح في القاهرة والوجه البحري.

فرص سقوط الأمطار في المحافظات

وتزداد نسبة سقوط الأمطار يوم الاثنين 18 مارس على محافظات جنوب الصعيد والبحر الأحمر وسيناء بنسبة تصل إلى 60%، وتكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والقاهرة الكبري، مع نشاط للرياح على بعض المناطق مما يؤدي إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وتستمر فرص سقوط الأمطار حتى يوم الثلاثاء 19 مارس بنسبة تصل إلى 30% في محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مع نشاط للرياح.