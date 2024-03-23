محافظ الشرقية يحيل 16 موظفا للتحقيق بسبب التقصير في العمل

قرر محافظ الشرقية إحالة 16 موظفا بالمنشآت الخدمية للتحقيق بمركز كفر صقر بسبب الإهمال والتقصير في عملهم.

وتفصيلا، قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الخدمية بمركز كفر صقر؛ لمتابعة سير انتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.

وأسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتي:

- عدم حضور 3 من العاملين بمقر الجمعية الزراعية بقرية أبو الشقوق التابعة للإدارة الزراعية بكفر صقر كذلك عدم تواجد 1 من العاملين بالجمعية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب وترك العمل.

- عدم تواجد 2 من العاملين بمقر الوحدة المحلية بقرية أبو الشقوق التابعة لرئاسة مركز ومدينة كفر صقر وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

- عدم حضور 2 من العاملين بمدرسة أبو الشقوق الثانوية المشتركة التابعة للإدارة التعليمية بكفر صقر كذلك عدم تواجد 8 من العاملين بالمدرسة وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب وترك العمل.

وقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.