ملخص أحداث الحلقة الـ14 من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا حول ملخص أحداث الحلقة 14 من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية.

مسلسل الحشاشين

الحلقة 14 من مسلسل الحشاشين شهدت خلافا كبيرا بين حسن الصباح وزوجته بعدما دار بينهما نقاشا ساخنا عن ابنهما الحسين، وطلبت الزوجة عدم انسياق ابنها وراء خطط والده حتى يكون مُختار أو فدائي، وطالبته بالاكتفاء بما تعلمه وجعله قائد من بعده.

مسلسل بيت الرفاعي

بدأت أحداث الحلقة 14 من مسلسل بيت الرفاعي للنجم أمير كرارة، بعقد قران فاروق من بنت عمه رقية، التي اضطرت للموافقة على الزواج منه حتى تستمر في بيت الرفاعي، وفي نفس الوقت تظهر الحسرة والحزن على داليا زوجة فاروق.

مسلسل «سر إلهي»

أحداث الحلقة 14 من مسلسل «سر إلهي» للنجمة روجينا شهدت تصارع كبير في الحلقة التي حدث بها سرقة معرض السيارات الخاص بسعد ونهى بعدما شاركتهم نصرة.

مسلسل «محارب»

وشهدت الحلقة 14 من مسلسل «محارب» باتفاق حسام مع إبراهيم شقيق «محارب» أنه يظهر للإعلام ويقول إن عزيز قاتل مقابل الأموال.