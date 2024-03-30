حكم شرب الخمر في رمضان بعد أذان المغرب.. إليك رد علي جمعة

يرتكب كثير من الناس بعض الأفعال في شهر رمضان المبارك، وهو لا يعرف هل تبطل صيامه أم لا، وهل تؤثر على ثواب صيام الشهر الفضيل، ومن هذه الأعمال شرب الخمر، وتعاطي الحشيش والمخدرات بعد أذان المغرب، إذ يتوجه البعض لشرب الخمور وتعاطي المواد المخدرة بعد أذان المغرب ثم يصوم نهار رمضان، وترصد الوطن في السطور التالية حكم شرب الخمر في رمضان.

حكم شرب الخمر في رمضان

وأجاب الدكتور على جمعية، مفتي الجمهورية الأسبق، عن سؤال ما حكم شرب الخمر في رمضان، يرد فيه على سؤال إحدى الزوجات التي يقوم زوجها بشرب الخمر ويشرب الحشيش في رمضان ثم يصوم نهار اليوم التالي؟، موضحا أن صيام شهر رمضان له شروط طالما تحققت فإن الصيام صحيح، وهي النية والامتناع عن الشهوة والأكل.

وأضاف مفتي الجمهورية الأسبق عن حكم شرب الخمر في رمضان، أنه في الأصل شرب الخمر أو تعاطي المخدرات بكل أشكالها حرام، وذلك لأنها معاصي من الكبائر التي يجب التوبة عنها، مضيفا أنه إذا ارتكب الشخص معاصي أو ذنوب في الفترة بعد أذان المغرب وحتى الفجر، لا يفسد صومه ولا صلاته.

دلالة تحريم شرب الخمر

وفي سياق متصل خلال الحديث عن حكم شرب الخمر في رمضان وبشكل عام، قالت الإفتاء إن الخمر حرامٌ بإجماع المسلمين، وعلى ذلك تدل النصوص الشرعية؛ فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90]، وقوله: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ آكد في التحريم؛ لأن هذا اللفظ يدل على تحريم الاقتراب من الخمور ومجالسها، فما بالُنا بشربها ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله سلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ خمرٌ، وكُلُّ مُسْكِرٍ حرامٌ» رواه مسلم، هذا إلى جانب ما ثبت من أن للخمر آثارًا وأضرارًا أدبية ومادية.