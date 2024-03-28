خطوات سهلة للاستعلام عن قيمة معاش شهر إبريل بزيادة 15%.. الصرف الاثنين

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمات إلكترونية لأصحاب المعاشات، للاستعلام عن زيادة المعاشات وغيرها من الخدمات الأخرى للتسهيل عليهم، تزامنًا مع قُرب موعد صرف المعاشات الاثنين المقبل.

خطوات الاستعلام عن قيمة معاش شهر أبريل

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بزيادة المعاشات للمستحقين بنسبة 15 % بداية من شهر أبريل المقبل، وفي السياق ترصد «الوطن» طريقة الاستعلام عن زيادة المعاشات عن طريق الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وجاءت كالتالي.

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنا

- اختيار أيقونة خدمات أصحاب المعاشات.

- يقوم المستعلم بالضغط على استعراض تطور زيادة المعاشات.

- يُطلب من المستعلم الرقم القومي وكلمة المرور إذا كنت مستخدما.

- في حالة إذا لم تكن مستخدما يمكنك التسجيل حتى يتم استخدام جميع الخدمات الإلكترونية، ومنها الاستعلام عن زيادة المعاشات.

وصرحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في بيان لها، بأن عدد المستفيدين من زيادة المعاشات يقرب من 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تتخطى 55 مليون جنيه شهرًا، كما تبلغ تكلفة تبكير صرف الزيادة 14 مليار جنيه، عن أشهر أبريل، مايو، ويونيو.