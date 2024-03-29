3 دول تتعرض لكسوف كلي للشمس خلال أيام.. بينها أمريكا

ينتظر عشاق الفلك وعلماء الفيزياء وعلم الفلك بفارغ الصبر حدثًا فريدًا من نوعه يوم 8 أبريل 2024، حيث سيشهد العالم كسوفًا كليًا للشمس. ويُعدّ هذا الحدث فرصة استثنائية للباحثين لتوسيع نطاق دراساتهم حول الغلاف الشمسي والغلاف الجوي للأرض، بالإضافة إلى فهم تأثير هذه الظاهرة الكونية على سلوك بعض الحيوانات والطيور والحشرات، وفقا لما ذكرته وكالة «فرانس برس».

3 دول سيضربها الكسوف الكلي للشمس

ووفقًا لتقرير وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، من المتوقع أن يكون الكسوف مرئيًا في أمريكا الشمالية، من المكسيك إلى الولايات المتحدة وكندا فقط.

وأفاد روبرت سيمكو، مدير معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والفيزياء الفلكية وأبحاث الفضاء، أن السماء لن تتحول إلى اللون الأسود الداكن بل كما يحدث لكسوف الشمس دائمًا، وهو حجب جزء أو كل ضوء الشمس لبعض الوقت، ويعتبر حدثًا مثيرًا للاهتمام للهواة والعلماء لدراسة تأثيراته وتأثيره على البيئة والكائنات الحية.

هل هناك خطورة من النظر مباشرة إلى الشمس؟

وأكد الخبراء أن التحذيرات المتداولة حول ضرورة البقاء في البيوت أو عدم السفر غير دقيقة، ويحذرون من خطورة النظر مباشرة إلى الشمس دون استخدام عدسات أو مناظير خاصة.

وبعد انتهاء مرحلة الكسوف الكلي، ستظهر الشمس ببطء من خلف القمر، مما يسبب كسوفًا جزئيًا آخر سيستمر لنفس مدة الوقت التي استغرقها الكسوف الأول. سينحسر القمر تدريجيًا حتى تعود الشمس إلى سطوعها الطبيعي في السماء.