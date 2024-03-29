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دراما المتحدة

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 19 على قناة ON اليوم

كتب:

ياسمين محمود
02:59 م | الجمعة 29 مارس 2024
أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي 8

أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي 8

أحداث كوميدية جديدة يقدمها الفنان أحمد مكي خلال الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوي 8، بعد اكتشاف حمل زوجته مربوحة.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 19 على قناة ON

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 19 تعرض على قناة ON أول مرة الساعة 6:05 مساء عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد على القناة نفسها في تمام الثالثة فجر اليوم التالي، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض في التوقيت نفسه عبر منصة WATCH IT.

أحداث الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوي 8

أحداث جديدة شهدتها الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوي 8، وكان أبرزها ادعاء مربوحة أنها حامل، ليهتم بها ويعاملها معاملة خاصة فرحا بهذا الخبر.

وما زال العترة نجل الكبير، يخفي حقيقة سرقته لاب توب المدرس، من أجل تغيير درجات النتيجة بعد رسوبه.

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وحسين حجاج، وحاتم صلاح.

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بقلم ياسمين محمود