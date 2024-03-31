طريقة عمل القراقيش بالعجوة بدون لبن.. «مقرمشة من برة وهشة من جوة»

مع حلول عيد الفطر المبارك، وفي الساعات الأولى من صباح أول أيامه، يكون الإفطار الرسمي لمعظم البيوت المصرية القراقيش، التي يتم تقديمها إلى جانب مشروب الشاي بلبن بصور مختلفة، سواء كانت سادة أو محشوة بالعجوة أو مضافا لها أعشاب مثل اليانسون والشمر، لذا يبحث كثيرون عن طريقة عمل القراقيش بالعجوة كونها من أكثر أنواع المعجنات المفضلة.

طريقة عمل القراقيش بالعجوة

وطريقة عمل القراقيش بالعجوة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة وطريقة سهلة تتمثل في الآتي:

- كيلو دقيق.

- ½ كوب سمنة.

- ½ كوب زيت.

- ماء للعجن.

- رشة ملح.

- 2 ملعقة سكر كبيرة.

- ملعقة خميرة فورية كبيرة.

- ملعقة بيكينج باودر صغيرة.

- ملعقة شمر كبيرة.

- ملعقة سمسم كبيرة.

- ملعقة كبيرة ينسون حبوب.

- عجوة للحشو.

طريقة تحضير القراقيش بالعجوة

- تُعجن جميع المقادير في العجان.

- ثم تفرد العجينة وتحشى بالعجوة.

- وتشكل أسطوانية الشكل وتقطع مستطيلات صغيرة وتدخل الفرن حتى تمام الطهي ثم تقدم.

وعند تحضير القراقيش بالعجوة، هناك بعض الأخطاء التي يجب أن تتفاديها في عملها وهي:

1- عدم الالتزام بالمقادير والمعايير المحددة لعمل القراقيش، حيث أن طريقة عملها تعتمد على مقادير وخطوات محددة وعدم الألتزام بها يفسدها.

2- استخدام اللبن السائل في العجن يقلل من عمرها، ويجعلها عرضة أكبر لأن تفسد بسرعة، لذلك يفضل استخدام الماء في العجن.

3- عدم ترك عجينة القراقيش تخمر المدة الكافية، حيث تحتاج العجينة إلى أن تخمر على مرحلتين، المرحلة الأولى بعد العجن والمرحلة الثانية بعد تشكيلها ورصها في الصينية.