القبض على 5 متهمين بسرقة السولار من خط بترول في أسيوط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط بمديرية أمن أسيوط من مسؤول بإحدى شركات البترول، أنه خلال تواجده بمقر الشركة، تلاحظ له انخفاض ضغط أحد خطوط البترول الخاص بنقل المواد البترولية سولار بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص أمكن ضبط سيارة نقل بصندوق وبداخلها فنطاس يحوي 10 أطنان سولار متوقفة خلف منزل ملك عامل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط، وتبين امتداد خرطوم من الفنطاس إلى داخل المنزل مثبت داخل حفرة عمقها 3 أمتار، بوسط المنزل متصلة بخط أنابيب «سولار» وكذا وجود موتور لرفع السولار من الحفرة.

وبتكثيف التحريات أمكن تحديد وضبط عناصر التشكيل العصابى مالك المنزل، و4 آخرين، لاثنين منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم بندقية خرطوش، فرد محلي، وعدد من الطلقات النارية.

وعُثر بالمنزل على الأدوات والمعدات المستخدمة فى سرقة المواد البترولية، دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبمواجهتهم أعترفوا بإرتكابهم الواقعة بإستخدام الأدوات المضبوطة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.