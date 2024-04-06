الفائز بمسابقة القرآن العالمية بعد تكريم الرئيس له: حلم واتحقق

عبر يوسف السيد عن سعادته البالغة بعد تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له، بعد حصوله على المركز الأول بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم الثلاثين لذوي الهمم، ويتمتع يوسف بالذكاء والذاكرة القوية لأنه يحفظ القرآن الكريم كاملا بالتجويد والقراءات ورقم الآية والصفحة.

يوسف: حفظت القرآن الكريم كاملا في سن السادسة

وقال يوسف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» «حفظت القرآن الكريم كاملا في سن السادسة وختمت القرآن الكريم في سن الثامنة والتحقت بكلية علوم القرآن بجامعة طنطا وأمي تحرص على مصاحبتي إلى الكلية من الجيزة إلى طنطا للالتحاق بمحاضراتي».

وأشار فيوسف بعد فوزه بالمركز الأول، «بشرة خير كنت أحلم بها، حيث أنني اشتركت في عدة مسابقات محلية وكنت أحصل على المركز الأول وهذه أول مرة اشترك عالميا فهذا فضل كبير علي، وأهدي نجاحي لوالدتي».

لدى يوسف أخ وأخت من حفظة القرآن الكريم

وعن أخوته وأشقائه، أوضح يوسف أن له أخ وأخت من ذوي الهمم أيضا حرصت أمهم على تعليمهم وحصولهم على شهادات جامعية ويحفظون القرآن الكريم.

ومن الجدير بالذكر أن المسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين انطلقت في الفترة من 23 إلى 27 ديسمبر المقبل بالقاهرة تحمل اسم القارئ الشيخ محمود علي البنا.

ويأتي الفرع الخامس لذوي الهمم في «حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة»، بشرط ألا يزيد السن على 30 عامًا، على أن تكون الجائزة الأولى 400ألف جنيه، والجائزة الثانية 350 ألف جنيه، والجائزة الثالثة 300 ألف جنيه، والجائزة الرابعة 250 ألف جنيه، والجائزة الخامسة 200 ألف جنيه.