5 أفكار لقضاء إجازة العيد في المنزل.. ابتعد عن الملل واستمتع بوقتك

فكرة قضاء الوقت في المنزل خلال إجازة العيد تبدو غريبةً للوهلة الأولى ومخيبة للآمال بعض الشيء بسبب انتظار الكثيرين لها من أجل الخروج إلى أماكن جديدة بما يساعدهم على كسر الروتين اليومي والاستمتاع بأوقاتهم، لكن على العكس من ذلك يمكن أن تتيح لك إجازة العيد فرصة مذهلة لممارسة بعض الأنشطة في المنزل بما يعزز من الترابط الأسري ويعمل على تصفية الذهن بعيداً عن الملل.

نصائح لقضاء إجازة العيد في المنزل

يمكن للأشخاص الذين يفضلون البقاء في المنزل أن يستشعروا فرحة العيد أيضاً، فبحسب حديث الدكتورة ألفت عياد استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية لـ«الوطن»، تميل بعض السيدات إلى المكوث في منازلهن خلال إجازة العيد لأخذ قسطٍ من الراحة بعد المسؤوليات الشاقة التي قمن بها طوال شهر رمضان، من إعداد الولائم والعناية بنظافة المنزل وغيرها، لذلك لا تبدو فكرة عدم الخروج من المنزل سيئة بالنسبة إليهن، ومع ذلك قد يتسلل الملل إلى نفوسهن مع الوقت، لهذا السبب نقدم بعض النصائح للاستمتاع بإجازة العيد في المنزل:

1. صنع الترفيه الملائم لشخصيتك

لا تتيح شبكة الإنترنت مجالاً لنفاذ الملل إلى حياتنا، فبلمسة واحدة يمكننا مشاهدة ما نفضله من أفلام ومسلسلات، خاصةً تلك التي كنا نرغب في مشاهدتها خلال شهر رمضان وحال الوقت دون ذلك.

2. قضاء الوقت مع الأسرة

يكتسب الحديث مع الأسرة طابعاً مختلفاً خلال الأعياد والمناسبات، إذ يبقى حاضراً معنا لسنوات طويلة داخل الذاكرة بنفس المشاعر التي حملها معه، لذلك من المفيد للآباء والأبناء أن يقضوا مزيداً من الوقت مع بعضهم بعيداً عن المشاغل التي منعتهم من ذلك.

3. ممارسة الهوايات

لكلٍ منا هواية خاصة من رسم وكتابة وغناء وغيرها، وبسبب انشغالنا بالدراسة أو العمل نمتنع عن ممارستها، لذلك تنصح «عياد» باستغلال إجازة العيد في ممارسة مختلف الهوايات بما يحفز دافع الإنجاز ويقضي على الشعور بالملل.

4. صنع أشياء جديدة

الإحساس بأنك تقدم قيمة أو خدمة لمن حولك، من شأنه أن يمنحك شعوراً بالسعادة والرضا عن النفس، لذلك من المهم أن تجرب ربات المنزل خلال إجازة العيد بعض الأنشطة الجديدة مثل عمل ديكورات مختلفة للمنزل أو صنع ملابس ومفروشات من الصوف وغيرها من الأعمال التي تسعد بها أسرتها.

5. اللعب مع أفراد الأسرة

يعزز العمل الجماعي بين أفراد الأسرة روح التعاون والترابط فيما بينهم، الأمر الذي يجعلهم أكثر تفاهماً وتحبباً من بعضهم ويقضي على أي شعور محتمل بالغيرة بين الأخوة.