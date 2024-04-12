أول ظهور للشيخ السلكاوي بعد أزمة أخطاء تلاوة القرآن.. يحيي عزاء في الدقهلية

أعلن الشيخ محمد حامد السلكاوي عن أول ظهور له بعد أزمة القراءة الخاطئة لقرآن الفجر ثان أيام الفطر المبارك، موضحًا أنه سوف يقرأ القرآن في عزاء اليوم بمدينة أجا بالدقهلية، بالسرادق المقام بجوار مبنى التأمين الصحي بالمدينة.

أول ظهور للشيخ السلكاوي

وكتب الشيخ السلكاوي: منشور عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»: «بإذن الله تعالى اللقاء اليوم الجمعة مدينة أجا بالسرادق المقام بجوار مبنى التأمين الصحي بمدينة أجا»، متمنيًا من المتابعين الدعاء له بالتوفيق والنجاح.

ويعتبر هذا أول ظهور للقارئ، بعد أزمة القراءة الخاطئة لقرآن الفجر ثان أيام الفطر المبارك.

نقابة القراء

وأعلنت نقابة القراء، في وقت سابق، عقد جلسة لبحث ما صدر من أخطاء فادحة من الشيخ محمد حامد السلكاوي، مشيرة إلى أنّها سوف تتخذ قرار ضده.