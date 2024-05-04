أول مصرية تحصل على لقب سفير ممتاز.. من هي مرفت التلاوي؟

تاريخ حافل بالنجاحات تزخر به سيرة السفيرة مرفت التلاوي التي تعد من أبرز السيدات اللاتي شغلن المناصب الهامة، حتى تقلدت منصب الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس المجلس القومى للمرأة في مصر عام 2000، فضلاً عن كونها وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية المصرية من 1997 حتى 1999.

ترصد «الوطن» في التقرير التالي سيرة ومسيرة مرفت التلاوي أول مصرية تحصل على لقب ودرجة سفير ممتاز.

معلومات عن مرفت التلاوي

تخرجت مرفت التلاوي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة سنة 1961، وبعد عامين من التخرج حصلت على الشهادة الدبلوماسية الدولية من معهد الدراسات الاستراتيجية عام 1963، ثم حصلت على درجة الدكتوراه من معهد الدراسات العليا الدولية في جنيف عام 1977، كما أنها عملت بوزارة الشئون الخارجية، حسب الموقع الرسمي للمجلس القومي لحقوق المرأة.

أول سيدة من السلك الدبلوماسي المصري تحصل على لقب سفير ممتاز

تعتبر مرفت التلاوي أول سيدة من السلك الدبلوماسي المصري تحصل على لقب ودرجة سفير ممتاز، كما أنها شغلت منصب الوكيل السابق للأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة لكونها الأمينة التنفيذية للأسكوا في عام 2001، وأيضًا كانت الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة في مصر، ورئيسًا للمجلس القومي للمرأة من 2011 حتى 2016، كما شغلت منصب مدير منظمة المرأة العربية من 2016 حتى سنة 2018.

سفيرة اليابان لمدة 4 سنوات

كما شغلت مرفت التلاوي منصب سفير مصر في اليابان لمدة 4 سنوات، ووكيل لوزير الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية، وكانت رئيس الوفد المصري في مفاوضات التعاون الاقتصادي الإقليمي بالنمسا.