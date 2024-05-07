تفاصيل انطلاق المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين (فيديو)

قالت الدكتورة أمل نصرالدين، مدير المشروعات بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ISF، إن وزارة التربية والتعليم أعلنت انطلاق المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين في مجال التعليم ما قبل الجامعي، وهو الحدث الذي يشمل طلاب جميع المدارس بأنواعها المختلفة من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي، على أن تكون فترة التسجيل للمسابقة تمتد من اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 وحتى يوم الأحد 2 يونيو 2024.

هدف المسابقة هو تعزيز مهارات الطلاب العلمية

وأضافت أمل نصرالدين في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN»، الفضائية أن هدف المسابقة تعزيز مهارات الطلاب العلمية، وتطوير قدراتهم في التفكير الابتكاري وريادة الأعمال، ما يسهم في تعزيز قدراتهم على المنافسة والابتكار في مختلف المجالات.

يجب أن يكون المشروع المقدم متماشيًا مع مجالات المسابقة

وتابعت مدير المشروعات بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ISF أنه يجب أن يكون المشروع المقدم متماشيًا مع مجالات المسابقة، ومصحوبًا بخطة بحث تُعرض للجنة مختصة للاطلاع عليها والموافقة عليها، وأوضحت أنه من المقرر أن تكون المسابقة في أربع مجالات هي (الطاقة والبرمجة والالكترونيات والروبوتات).