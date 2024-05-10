ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأطعمة النيئة ؟.. مخاطر غير متوقعة

يفضل بعض الأشخاص تناول الأطعمة النيئة أو غير المطهية جيدا، مثل الشوسي والكبدة وغيرها من أنواع اللحوم والأسماك، لكن ربما يجهلون مخاطر ذلك، إذ قد يصابون بالعدوى والطفيليات وغيرها من الأمراض الخطيرة التي نوضحها في السطور التالية.

قال الدكتور مجدي بدران استشاري المناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن تناول اللحوم والأسماك البحرية النيئة أو الألبان وغيرها يؤدي إلى إصابة الشخص بصعوبة في الهضم، والإصابة بالعدوى نتيجة تناول طعام أو شراب ملوث بالميكروبات المسببة للأمراض المنقولة بالغذاء مثل السالمونيلا، أو الليستيريا أو الطفيليات المعوية أو الفيروسات المسببة للإسهال مثل فيروس النورو.

مخاطر تناول الأطعمة النيئة

وتابع «بدران» أن تناول الأطعمة النيئة قد يسبب الإصابة بالتسمم الغذائي، مشيرا إلى أن الفئات الأكثر عرضة لهذه المخاطر هم الأطفال الصغار والرضع، وأيضا الذين يٌعانون من قلة المناعة وكبار السن والحوامل، إذ قد يصابون ببكتيريا السالمونيلا الموجودة في معظم لحوم الحيوانات التي تذبح، حيث يمكن للحيوان أن يحمل البكتيريا دون أن يمرض.

الوقاية من مخاطر الأطعمة النيئة

ونصح «بدران»، بضرورة طهي الطعام بشكل جيد، وذلك لأن طبخ الطعام جيدا يقلل من احتمال الإصابة بالطفيليات المتواجدة في الطعام، لكن عند سلقه أو طهيه في الميكروويف أو سلقه بسرعة أو تناول البيض نيئا أو غير المسلوق جيدا، فإن احتمال الإصابة بالعدوى يكون أعلى، لأنه بالإضافة إلى الطفيليات، يمكن أن تحتوي الأطعمة النيئة وغير المطبوخة جيدا أيضا على السالمونيلا والإشريكية القولونية، وهذه البكتيريا تسبب أمراضا خطيرة في الجهاز الهضمي، لذلك يجب طهي الأطعمة جيدًا وغسل الأيدي قبل إعداد أو تناول الطعام وبعد الانتهاء من ذلك، فضلا عن تنظيف الأسطح التي تتلامس مع الأطعمة خاصة السكاكين والأطباق وأوعية الطهي.