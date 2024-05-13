ذكرى ميلاد الراحلة سميحة توفيق.. نجمة من الزمن الجميل (فيديو)

تحل اليوم 13 من مايو ذكرى ميلاد الفنانة سميحة توفيق التي تعد من أبرز الفنانات في مجال السينما في الخمسينات والستينات، إذ ولدت في محافظة الفيوم وسط عائلة لديها اهتمامات فنية متشعبة.

ذكرى ميلاد الفنانة سميحة توفيق

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، حول الفنانة الراحلة سميحة توفيق، وذلك بعنوان «دورها في مسرحية ريا وسكينة لا يمكن يتنسي.. ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سميحة توفيق».

ومعروف أن شقيق الفنانة سميحة توفيق الممثل ومنفذ المعارك السينمائية الطوخي توفيق، وتربطها صلة قرابة بالفنانة نعيمة عاكف، بدأت الفنانة سميحة توفيق أولى خطواتها في عالم التمثيل بعدما اكتشفها الفنان يوسف وهبي لتشارك بدور بسيط في الفيلم الذي كتب القصة والحوار والسيناريو له وأخرجه عام 1944 بعنوان «غرام وانتقام»».

جسدت سميحة توفيق في فيلم «غرام وانتقام»، دور حاملة للزهور خلف المطربة أسمهان في أغنية «امتى هتعرف»، وكان عمرها 16 عامًا فقط.

وخلال الخمسينات، قدمت الفنانة سميحة توفيق أدوار البطولة في عدد من الأفلام، وكانت في بؤرة الأضواء كنجمة من نجمات الصف الأول بعدما أثبت قدراتها الفنية.

أبرز أعمالها الفنية

شاركت الفنانة سميحة توفيق في أكثر من 80 عملًا فنيًا، كان أبرزها «ليلة في الظلام، وبلبل أفند، وغرام وانتقام، ومعركة الحياة، وليلة الدخلة، وأولاد الشوارع»، فضلا عن مشاركتها في مسرحية ريا وسكينة.