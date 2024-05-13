ذكرى ميلاد سميحة توفيق.. 40 سنة فن و22 عاما من الاعتزال

تعد الفنانة سميحة توفيق، واحدة من أبرز الممثلات في القرن الماضي، اللاتي حظين بشهرة واسعة، نظرا لجمالها اللافت للأنظار، الأمر الذي جعلها تحظى بعدد من الأدوار المميزة في كثير من الأفلام، ورغم نجوميتها الطاغية، فإنها خفتت سريعا وتراجعت خطوات للوراء، واكتفت بالأدوار الثانوية، التي نجحت في ترك بصمتها عليها.

وجاءت بداية سميحة توفيق، التي يحل ذكرى ميلادها اليوم، في السينما، وهي مراهقة صغيرة، لا تتجاوز السادسة عشر من عمرها، من خلال ظهورها ضمن مجموعة من الفتيات، وهي تحمل الزهور في فيلم «غرام وانتقام» عام 1944، بطولة يوسف وهبي وأسمهان.

أبرز أفلام سميحة توفيق

ومن أبرز الأفلام التي شاركت بها سميحة توفيق، «ليلة الدخلة» مع إسماعيل ياسين وحسن فايق، و«كأس العذاب» مع فاتن حمامة ومحسن سرحان، و«حكم الزمان» مع عماد حمدي ونور الهدى، و«حسن ومرقص وكوهين» مع محمد كمال المصري الشهير بـ«شرفنطح» واستيفان روستي، و«بنت الجيران» مع فؤاد المهندس.

ومن أشهر الشخصيات التي قدمتها سميحة توفيق، «الراقصة» في فيلم «هجرة الرسول» عام 1964، مع ماجدة وإيهاب نافع وحسن البارودي، و«أما دلال» في فيلم «نحن لا نزرع الشوك» عام 1970 مع شادية، و«أم بدوي» في مسرحية «ريا وسكينة» عام 1982، وعبارتها الشهيرة: «هننزلوا البدروم يعني هننزلوا البدروم».

اعتزال فني لمدة 22 عاما

وقبل نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، قررت سميحة توفيق، الاعتزال والابتعاد عن الأضواء والكاميرات التي وقفت أمامها، على مدار أكثر من 40 عاما، وظلت محتجبة عن الظهور نحو 22 عاما حتى وفاتها في 11 أغسطس 2010.