«نصر الله»: أتوجه بالتحية للمقاتلين الصابرين الشجعان في كل الجبهات

قال الأمين العام لحزب الله‬⁩ حسن نصرالله‬⁩: «أتوجه الى عوائل الشهداء، أعزيهم بفقد أعزائهم وأبارك لهم شهادة أبنائهم، وكل التحية للجرحى من المقاتلين في كل الساحات وأسأل الله لهم العافية».

تحية للمقاتلين في كل الجبهات

ووجه «نصرالله»، التحيّة للمقاتلين الشجعان في كلّ الجبهات الذين يسطّرون أروع مشاهد البطولة والشجاعة والقوّة والعزم والحماس واليقين، مضيفًا: «الشهيد السيد ذو الفقار استحق وسام الإنسان المقاتل المجاهد ووسام الجريح والأسير والقائد ووسام صانع الإنجازات وختم الله له بوسام الشهادة».

وتابع: «تجمعنا ذكرى القائد الجهادي الكبير والأخ العزيز الشهيد السيد ذو الفقار وفي هذه المناسبة نتوجه مجددًا لعائلته بالعزاء بفقده والتبريك لنيله وسام الشهادة».