من هو شقيق العوضي الذي احتفل معه بعيد ميلاده؟.. يعمل مدرب لياقة بدنية

بعد أيام من تصدر اسم الفنان أحمد العوضي محركات البحث، خاصةً بعد أنباء محتملة عن عودته إلى زوجته السابقة الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد حلقتها مع إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، حرص إسلام شقيق أحمد العوضي على الاحتفاء بعيد ميلاد الفنان.

ولفت إسلام العوضي الأنظار بعد نشر صورة تجمعه بشقيقه أحمد عبر خاصية «ستوري» على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، معلقا «كل سنة وانت طيب يا حبيبي.. العمر كله»، فمن هو شقيق الفنان أحمد العوضي؟.

من هو إسلام شقيق أحمد العوضي الأصغر؟

يعمل إسلام الشقيق الأصغر للفنان أحمد العوضي كمدرب لياقة بدنية، كما أنه يملك صالة ألعاب رياضية خاصة به، ويعد هو المدرب الشخصي لشقيقه، الذي يتابع تمريناته الرياضية بشكل مستمر ويشارك جماهيره صورة داخل صالة الجيمانزيوم من حين لآخر.

ظهر إسلام العوضي في أكثر من مناسبة مع ياسمين عبد العزيز، حيث حرص على مشاركة صوره معها عبر حسابه على «انستجرام» خلال فترة زواجها من شقيقه، أبرزها خلال احتفالها بعيد ميلاد أحمد العوضي العام الماضي.

هل تعود ياسمين عبد العزيز لأحمد العوضي؟

وكانت أنباء محتملة أشارت لعودة ياسمين عبد العزيز إلى أحمد العوضي خلال الأيام الماضية، وتحديدا بعد حلقتها مع إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» التي عُرضت عبر شاشة DMC، وأكدت خلالها أنها لاتزال تحب زوجها السابق.

وأثار وائل شقيق ياسمين عبد العزيز الجدل بشأن عودة الثنائي، من خلال منشور عبر حسابه على «فيسبوك» عقب حلقتها في برنامج صاحبة السعادة، حيث كتب «اللي يسعدك يسعدني، والجاي أحلى والمياه هترجع لمجاريها والكل هيتراضى».