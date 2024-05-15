رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«القاهرة الإخبارية»: مقتل جندي إسرائيلي في المعارك الدائرة برفح الفلسطينية

كتب:

هانى حسن
09:45 ص | الأربعاء 15 مايو 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أعلنت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» مقتل جندي إسرائيلي في المعارك الدائرة بمدينة رفح الفلسطينية. 

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: مقتل جندي إسرائيلي باشتباكات شمال طولكرم بالضفة الغربية

إعلام إسرائيلي: 30 جندي احتياط يرفضون أوامر الاستعداد لعملية رفح الفلسطينية

إصابة جندي إسرائيلي في هجوم صاروخي على منطقة ميرون

عاجل.. اشتباكات عنيفة في رفح الفلسطينية وخسائر فادحة لقوات الاحتلال (فيديو)

«القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال الإسرائيلي يدخل مدينة رفح الفلسطينية لأول مرة
بقلم هانى حسن