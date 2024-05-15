«القاهرة الإخبارية»: مقتل جندي إسرائيلي في المعارك الدائرة برفح الفلسطينية كتب: هانى حسن 09:45 ص | الأربعاء 15 مايو 2024 جانب من أحداث غزة أعلنت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» مقتل جندي إسرائيلي في المعارك الدائرة بمدينة رفح الفلسطينية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: مقتل جندي إسرائيلي باشتباكات شمال طولكرم بالضفة الغربية إعلام إسرائيلي: 30 جندي احتياط يرفضون أوامر الاستعداد لعملية رفح الفلسطينية إصابة جندي إسرائيلي في هجوم صاروخي على منطقة ميرون عاجل.. اشتباكات عنيفة في رفح الفلسطينية وخسائر فادحة لقوات الاحتلال (فيديو) «القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال الإسرائيلي يدخل مدينة رفح الفلسطينية لأول مرة جندي إسرائيلي رفح الفلسطينية القاهرة الإخبارية الاحتلال بقلم هانى حسن