تفاصيل تشغيل محطة مترو بولاق الدكرور تجريبيا للركاب.. تتكون من طابقين

بدأت وزارة النقل، اليوم التشغيل التجريبي لمحطات الخط الثالث لمترو الأنفاق للركاب والتي يأتي من بينها محطة مترو بولاق الدكرور، بعد الانتهاء من جميع الأعمال بها، إذ يمتد الخط الثالث من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهـرة مرورا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور والذي يشمل 5 محطات 3 نفقية هي «التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول» ومحطة سطحية وهي بولاق الدكرور ومحطة علوية وهي جامعة القاهرة LRT.

محطة مترو بولاق الدكرور

ومحطة مترو بولاق الدكرور من ضمن المحطات السطحية في محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق الخاص بالقاهرة الكبرى، وتربط تلك المرحلة العديد من الأماكن والتي من بينها الآتي:

الأماكن القريبة من محطة بولاق الدكرور

- شارع مصدق.

- شارع ترعة الزمر.

- نادي الدقي الاجتماعي.

- شارع ترعة زنين.

- موقف أتوبيسات بولاق الدكرور.

- شارع ناهيا.

- اللجنة الطبية العامة بالدقي.

- مكتب صحة بولاق الدكرور.

- شارع الشريف.

- شارع همفرس.

- شارع السودان.

- شارع الجمعية.

المحطة تتكون من طابقين

وتتكون محطة مترو بولاق الدكرور من طابقين الأول «الرصيف»، والثاني «طابق صالة التذاكر»، ويحتوي على 24 لبوابة تذاكر، سلم متحرك وسلمين ثابتين، وذلك كله في إطار خطة التوسع بوسائل النقل الأخضر، كما تشتمل المحطة على سلالم كهربائية تربط المحطة بالشوارع على الجانبين ويمكن استخدامها سلالم مشاة لعبور السكة الحديد.