«الأشراف للتطوير العقاري» تطلق علامتها التجارية الجديدة

بعد التوسع الكبير في مشروعاتها .. «معمار الأشراف» تتحول إلى «Al Ashraaf Developments»

في إطار خطتها التوسعية والتي تستهدف طرح مشروعات متنوعة تستقطب شرائح جديدة من العملاء، وبعد مرور 44 عاماً على تواجدها في السوق العقاري المصري، أطلقت شركة معمار الأشراف للتطوير العقاري علامتها التجارية الجديدة Developments Al Ashraaf والتي تعد تحولاً جديداً في مسيرة الشركة في مجال التطوير العقاري.

وقال المهندس أحمد أمين مسعود رئيس مجلس إدارة مجموعة الأشراف للتطوير العقاري، إن التوسع والنجاح الكبير الذي حققته الشركة واجتذاب شرائح جديدة من العملاء خلال الفترة الماضية هو الدافع وراء إعادة إطلاق العلامة التجارية للشركة، مشيراً إلى أن تنوع شرائح العملاء يتطلب أساليب تسويقية مختلفة، بجانب ضرورة التطور ومواكبة العصر في سوق شديد التغير مثل السوق العقاري، لافتاً إلى أن هذا هو الوقت الأنسب للتغيير.

وأضاف، بأن إجراء Rebranding للعلامة التجارية يستهدف زيادة الرقعة التسويقية بإدخال شرائح جديدة من العملاء، فمنذ وضع حجر أساس مجموعة معمار الأشراف، تخطط الشركة للتوسع جغرافياً واقتناص الفرص الاستثمارية المميزة، وهو ما يعكسه حجم مشروعاتها التي تم طرحها بالقاهرة القديمة ومدينة نصر والعاشر من رمضان ومدينة بدر ومدينة العبور والعبور الجديدة، والقاهرة الجديدة، حيث تسعى الشركة إلى زيادة حجم محفظتها خلال الفترة المقبلة من خلال إطلاق مجموعة كبيرة من المشروعات بجميع أحياء القاهرة وخارجها، بالإضافة إلى توفير منتجات عقارية متنوعة تناسب كافة الاحتياجات، بأعلى جوده وبأسعار تنافسية.

رئيس مجلس إدارة مجموعة الأشراف للتطوير العقاري، أكد إطلاق عدد من المشاريع السكنية والتجارية خلال العام الجاري، أولها كمبوند سكني بموقع هو الأكثر تميزاً بالقاهرة الجديدة، حيث يقع بمنطقة الجولدن سكوير، وعلي بعد خطوات من محور التسعين الشمالي وطريق السويس الجديد ومدينتي.

مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد تسليم عدد كبير من مشروعات الشركة للعملاء والمنفذة بأفضل المواصفات.

جدير بالذكر، أن الأشراف للتطوير العقاري قامت بإنشاء أكثر من 230 مشروع متنوع ما بين السكني والتجاري والاداري والطبي، بالإضافة إلى الاستثمار في مجال الطاقة بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية مثل شركة Ola Energy وشركة Total Energies، واستطاعت الأشراف أن تقدم خدماتها لما يزيد عن 5000 عميل على مدى 44 عاماً.