تباين آراء الطلاب بشأن امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالدقهلية
كتب:
آية حسنين
01:54 م | الأحد 19 مايو 2024
امتحانات الشهادة الإعدادية
أدى طلاب الشهادة الإعدادية في الدقهلية امتحان الجبر والإحصاء في الشهادة الإعدادية بالدقهلية، وتباينت آراء الطلاب بشأن الامتحان.
وقالت الطالبة ندى محمد، لـ«الوطن»، إنّ امتحان الجبر والإحصاء جاء في مستوى الطالب المتوسط في معظم الأسئلة عدا السؤال الخامس والأخير: «كان يحتاج تفكيرا كبيرا لحلّه».
وأكدت الطالبة نهي إبراهيم صعوبة امتحان الجبر والإحصاء: «كان صعب في كام نقطة وقفت معانا للأسف واخد وقت أطول في حل الامتحان، خصوصًا الأسئلة الأخيرة».
وقت إضافي وصعوبة السؤال الأخير
وأشار الطالب مدحت محمود أن الامتحان كان يحتاج وقتا إضافيا من أجل حل كل الأسئلة بشكل كامل ووافي: «سؤال واحد أخد نصف الوقت ما بين 5 أسئلة.. فطبيعي إننا نخرج مضايقين من الامتحان».