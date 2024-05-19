تباين آراء الطلاب بشأن امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالدقهلية

أدى طلاب الشهادة الإعدادية في الدقهلية امتحان الجبر والإحصاء في الشهادة الإعدادية بالدقهلية، وتباينت آراء الطلاب بشأن الامتحان.

وقالت الطالبة ندى محمد، لـ«الوطن»، إنّ امتحان الجبر والإحصاء جاء في مستوى الطالب المتوسط في معظم الأسئلة عدا السؤال الخامس والأخير: «كان يحتاج تفكيرا كبيرا لحلّه».

وأكدت الطالبة نهي إبراهيم صعوبة امتحان الجبر والإحصاء: «كان صعب في كام نقطة وقفت معانا للأسف واخد وقت أطول في حل الامتحان، خصوصًا الأسئلة الأخيرة».

وقت إضافي وصعوبة السؤال الأخير

وأشار الطالب مدحت محمود أن الامتحان كان يحتاج وقتا إضافيا من أجل حل كل الأسئلة بشكل كامل ووافي: «سؤال واحد أخد نصف الوقت ما بين 5 أسئلة.. فطبيعي إننا نخرج مضايقين من الامتحان».