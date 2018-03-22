دبلوماسي إسرائيلي: نقدم منح سنوية للأثيوبيين

أكد سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى إثيوبيا، رافائيل موراف، أن حكومته ترغب في العمل مع إثيوبيا في مجال التكنولوجيا وبحوث علوم الفضاء.

وأوضح في مقابلة أجراها مع وكالة الأنباء الأثيوبية "إينا" أن حكومته تعمل بالفعل مع إثيوبيا في مجال الابتكارات الجديدة الخاصة بالزراعة والصحة والتعليم وتدعم الابتكارات في البرامج المختلفة، وذلك من خلال توفير دورات تدريبية.

ولفت موراف إلى أن إسرائيل تقدم سنويا برامج تدريبية في مختلف القطاعات لنحو 100 من المهنيين الإثيوبيين وأن مثل هذه التدريبات المتعلقة ببناء القدرات ستستمر في المستقبل، مؤكدًا أنه خلال السنوات الخمس المقبلة، ستعمل إسرائيل مع جمعية علوم الفضاء الإثيوبية لتحديد المواقع وبناء خمسة قباب سماوية في جميع أنحاء البلاد.

وأشارت إلى أن إسرائيل تعمل بالتعاون مع جامعة جوندر في مجال العلوم والتكنولوجيا المتعلقة بالأجهزة الأمنية المنتجة والمصدقة في إسرائيل.

ونقلت عن السفير الإسرائيلي قوله إن البرنامج التجريبي الجاري بالتعاون مع جامعة جوندار سيتم تكراره لاحقًا وتوسيعه لتشمل جامعات أخرى في البلاد بالإضافة إلى ذلك ستواصل إسرائيل تقديم دعمها وتعاونها لتحديث قطاع الزراعة في إثيوبيا.