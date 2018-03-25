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الوطن

كفر الشيخ تخصص رقم "واتس آب" لتلقي شكاوى الناخبين

منذ 6 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
كفر الشيخ تخصص رقم "واتس آب" لتلقي شكاوى الناخبين

اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ

دعا اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، جموع الناخبين بممارسة حقهم الدستوري والقانوني في الانتخاب، والذهاب لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تنطلق غدًا الإثنين، دعما وتأكيدا للمسار الديمقراطي، واستجابة لنداء الوطن.

وأكد محافظ كفرالشيخ، رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة، خلال العملية الانتخابية، وتأمين المقار واللجان الانتخابية، وحماية المواطنين، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وفروعها بالمراكز والمدن منعقدة بشكل دائم لمتابعة سير وانتظام العملية الانتخابية.

أوضح المحافظ، أن المحافظة ستلقى أية ملاحظات أو شكاوى على الخط الساخن رقم 114 والرقم 0473220792، بالإضافة إلى خدمة واتس آب على الرقم 01159080748 لتلقي استغاثات وشكاوى المواطنين والتواصل للابلاغ عن أى مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين.

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