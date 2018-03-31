5 أساقفة يشاركون في إقامة 8 رهبان جدد لأديرة سوهاج وإخميم

تُممت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات طقس إقامة 8 رهبان جدد لثلاثة أديرة من أديرة الجبل الغربي بسوهاج والجبل الشرقي بإخميم، وذلك خلال القداس الذي ترأسه كل من: الأنبا بسادة أسقف إخميم وساقلتة، والأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط والمشرف على دير الأنبا بيجول والأنبا بيشاي (الدير الأحمر)، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط.

وقالت الكنيسة، في بيان، إن الرهبان الجدد الذين تُمم طقس رهبنتهم شملوا ثلاثة رهبان لدير الأنبا شنودة، وهم: الراهب إرميا الشنودي، الراهب أنجيلوس الشنودي، الراهب مقار الشنودي، كما تم إقامة الراهب ميخائيل لدير الملاك ميخائيل بالجبل الشرقي بإخميم، فضلا عن إقامة أربعة رهبان لدير الأنبا بيجول والأنبا بيشاي (الدير الأحمر)، وهم: الراهب مقار البيجولي، الراهب يوسف البيجولي، الراهب يوحنا البيجولي، والراهب أغسطينوس البيجولي.

يذكر أن صلوات الرهبنة والقداس الذي تلاها أقيم بدير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج.