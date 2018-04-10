"استراتيجي" يجيب.. كيف تتأثر قطر بحفر قناة "سلوى" السعودية؟

تسلمت قوات حرس الحدود السعودية، أمس، موقع "منفذ سلوى" الحدودي مع قطر بالكامل، تمهيدًا لتنفيذ مشروع شق قناة "سلوى" البحرية الضخمة بين البلدين، حسبما أفادت صحيفة"سبق"السعودية، كخطوة تنفيذية أولى في المشروع الذي تم الإعلان عنه قبل أيام قليلة.

وقال المستشار في الديوان الملكي والمشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني إن قطر ستتحول لجزء من جزيرة سلوى التي تشمل قاعدة عسكرية سعودية في سلوى، حسبما نقلت الصحيفة السعودية.

اللواء طلعت موسى، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، والخبير الاستراتيجي، قال إن القناة البحرية التي تعتزم السعودية إنشائها تبدأ من "سلوى" إلى "خور العديد" وحسبما جاء في التقارير الخاصة عن القناة فإنها ستكون داخل الأراضي السعودية على بعد نحو كيلو متر واحد من خط الحدود الرسمي مع دولة قطر، ما يجعل المنطقة البرية المتصلة مع قطر هي منطقة عسكرية سعودية، مع العلم أن أي تحرك أو اتصال بري من جانب قطر بأي دولة من دول الخليج والدول العربية مثل الكويت والإمارات والأردن أو مصر أو أي دولة عربية كان يتم بواسطة السيارات من خلال هذه الطرق التي تربط قطر بالسعودية.

وحسب تصريحات موسى لـ"الوطن" بناء على ماسبق فإن ذلك سيمثل إعاقة للحركة الاقتصادية والامدادات والتحرك بالمنتجات الزراعية والصناعية وحركة التجارة البرية بها، وسيكون انفتاح قطر على العالم من خلال الموانئ الخاصة بها فقط، ولكن هذا المشروع إجراء داخلي خاص بالمملكة السعودية باعتبارها لها السيادة الكاملة على أراضيها.

وأوضح الخبير الاستراتيجي، أن قرار تنفيذ القناة البحرية داخل أراضي المملكة السعودية على حدودها مع قطر، جاء للتنمية الاقتصادية داخل أراضيها فهو مشروع تنموي استثماري خاص بها ويحق لها تنفيذه على أراضيها وليس الغرض منه إجراء ضد قطر.

وأشار "موسى"، إلى مفهوم الحصار الذي تروج لها قطر دائما بشأن إجراءات دول المقاطعة ضدها، موضحا أن أن المحاصرة تكون بالدبابات أو القطع البحرية، وما تسعى السعودية لتنفيذه لا يعد اعتداء على سيادة قطر بل داخل أراضي السعودية 100%.