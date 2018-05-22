تسجيل الدخول

الوطن

مصرع عامل إثر سقوطه من عقار تحت الإنشاء بالمنصورة

منذ 53 دقيقة
كتب: صالح رمضان
مصرع عامل إثر سقوطه من عقار تحت الإنشاء بالمنصورة

صورة أرشيفية

لقي عامل مصرعه، اليوم، في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، أثناء مشاركته في صب خرسانة بالدور العاشر بعقار تحت الإنشاء فاختل توازنه وسقط علي الأرض.

تلقي اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، ببلاغ مستشفى المنصورة الدولي بوصول محمد ممدوح محمد، 30 سنة عامل، ومقيم مركز أبنوب بمحافظة أسيوط جثة هامدة إدعاء سقوط من علو.

انتقل الرائد محمد مطر، رئيس مباحث ثان المنصورة إلي المستشفى، وبسؤال شقيقه، 20 سنة، عامل، في محضر الشرطة أكد بأنه حال مشاركة شقيقة في صب خرسانة بالدور العاشر علوي بعقار تحت الإنشاء بمنطقة "مدينة مبارك" بدائرة القسم اختل توازنه وسقط علي الأرض مما أدي إلي وفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6202 لسنة 2018

 

 

 

أخبار متعلقة

مدير أمن الدقهلية يفتتح معرض "معا ضد الغلاء" ويخفض أسعار السلع بخط يده

مدير أمن الدقهلية يفتتح معرض "معا ضد الغلاء" ويخفض أسعار السلع بخط يده
"أمن الدقهلية" يضبط عاطلين يتاجران في المخدرات بالخانكة

"أمن الدقهلية" يضبط عاطلين يتاجران في المخدرات بالخانكة
مدير أمن الدقهلية يتفقد نقل موقف سيارات نبروه لتحقيق السيولة المرورية

مدير أمن الدقهلية يتفقد نقل موقف سيارات نبروه لتحقيق السيولة المرورية
مدير أمن الدقهلية يفتتح وحدة مرور متنقلة

مدير أمن الدقهلية يفتتح وحدة مرور متنقلة
طبيب لمحكمة «مقتل عفروتو»: وصل جثة هامدة

طبيب لمحكمة «مقتل عفروتو»: وصل جثة هامدة
في أسيوط.. شيرين دخلت المستشفى لعمل منظار حمل خرجت جثة هامدة

في أسيوط.. شيرين دخلت المستشفى لعمل منظار حمل خرجت جثة هامدة
بالصور| "جنا".. قصة طفلة دخلت المستشفى تعاني من السكر فخرجت جثة هامدة

بالصور| "جنا".. قصة طفلة دخلت المستشفى تعاني من السكر فخرجت جثة هامدة

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

مصادر: "الكسب" يخطر الجهات المعنية بالتصالح مع ورثة سكرتير مبارك

مصادر: "الكسب" يخطر الجهات المعنية بالتصالح مع ورثة سكرتير مبارك

استمرار انقطاع مياه الشرب بمناطق ووصولها لأخرى بالفيوم

استمرار انقطاع مياه الشرب بمناطق ووصولها لأخرى بالفيوم

انطلاق فاعليات البرنامج التدريبي بـ"تعليم مطروح"

انطلاق فاعليات البرنامج التدريبي بـ"تعليم مطروح"

تقارير مراقبة أسواق "السلع والياميش" على مكتب "المصيلحي"

تقارير مراقبة أسواق "السلع والياميش" على مكتب "المصيلحي"

ضبط 325لفة و3 أطنان مادة بلاستيكية و500 بكرة أسلاك غير مطابقة بالغربية

ضبط 325لفة و3 أطنان مادة بلاستيكية و500 بكرة أسلاك غير مطابقة بالغربية

اختيارات الوطن

قصة آية| يـوم إكمال الدّين!

قصة آية| يـوم إكمال الدّين!

في رحاب القدس| "حبس المسيح".. دير أرمني بمباركة عثمانية

في رحاب القدس| "حبس المسيح".. دير أرمني بمباركة عثمانية

الشيف يسرى: «ولادى بيحبوا ياكلوا من إيد أمهم»

الشيف يسرى: «ولادى بيحبوا ياكلوا من إيد أمهم»

الأكثر قراءة

عاجل