مصرع عامل إثر سقوطه من عقار تحت الإنشاء بالمنصورة

لقي عامل مصرعه، اليوم، في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، أثناء مشاركته في صب خرسانة بالدور العاشر بعقار تحت الإنشاء فاختل توازنه وسقط علي الأرض.

تلقي اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، ببلاغ مستشفى المنصورة الدولي بوصول محمد ممدوح محمد، 30 سنة عامل، ومقيم مركز أبنوب بمحافظة أسيوط جثة هامدة إدعاء سقوط من علو.

انتقل الرائد محمد مطر، رئيس مباحث ثان المنصورة إلي المستشفى، وبسؤال شقيقه، 20 سنة، عامل، في محضر الشرطة أكد بأنه حال مشاركة شقيقة في صب خرسانة بالدور العاشر علوي بعقار تحت الإنشاء بمنطقة "مدينة مبارك" بدائرة القسم اختل توازنه وسقط علي الأرض مما أدي إلي وفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6202 لسنة 2018