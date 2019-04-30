تفاصيل تعذيب الطفل سيف 3 ساعات على يد "أمه": "نزف من أنفه حتى الموت"

بعد مرور 3 أشهر على واقعة قتل الطفل "سيف، 13 سنة" على يد والدته في منطقة الوراق بالجيزة، إثر تعديها عليه بالضرب المبرح لمدة 3 ساعات متواصلة حتى سقط جثة هامدة، وحملت جثته وذهبت إلى مستشفى إمبابة العام، وادعت تعرضه لحالة إعياء شديدة، وكشفت المعاينة الأولية وجود كدمات وسحجات في مختلف جسد الضحية، نتيجة تعرضه للضرب المبرح، ما أدى إلى وفاته، وأبلغت المستشفى قسم شرطة الوراق، وكشفت كذب رواية الأم وتبين أنها وراء قتل ابنها، مثلت الأم، صباح اليوم، أمام محقق النيابة، وأعلمت النيابة المتهمة بقرار إحالته للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.

بداية الكشف عن الواقعة، وفقا لتحريات المباحث التي جرت تحت قيادة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والمقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، كانت ببلاغ من مستشفى إمبابة العام لقسم شرطة الوراق، بوصول الطفل "سيف.أ. إ. ح"، طالب بالصف الثاني الإعدادي، 13 سنة جثة هامدة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتبين من خلال الفحص ومناظرة الجثة وجود جرح بالفم وخدوش حول الرقبة، وتم التقابل مع والدة المتوفى "إيمان. ز. ع. ا.م، 26 سنة- عاملة نظافة"، ومقيمة دائرة القسم، وقررت أنها عثرت على نجلها فاقدا الوعي أمام باب الشقة سكنها، فقامت بنقله للمستشفى أملاً في إسعافه إلا أنه فارق الحياة.

جاء في تحريات وتحقيقات المباحث، التي جرت بمعرفة اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، أنه من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات، وإعادة مناقشة والدة المتوفي وتضييق الخناق عليها، قررت أنها منفصلة عن والد المجني عليه منذ حوالي 7 سنوات، وأن المتوفى يقيم صحبة والده (دائرة قسم الأهرام)، وحضر لزيارتها منذ أسبوع وطلب منها أكثر من مرة الخروج من المنزل، كما اعتاد أثناء تواجده صحبة والده إلا أنها رفضت، تواصل الأم: "استغل استغراقي في النوم وخرج من المنزل متسللاً، وعقب عودته حوالي الساعة الواحدة والنصف صباح يوم الواقعة، عنفته وقيدت يديه وقدميه بقطع من الملابس وتعديت عليه بالضرب صفعاً على وجهه وركله بقدمي لتأديبه".

وتابعت: "أثناء ذلك فوجئت بحدوث نزيف له بالأنف والفم وفقد الوعي ففكت وثاقه لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة ونقلته للمستشفى، واختلقت الواقعة خشية افتضاح أمري".

عقب تسجيل اعترافات المتهمة، انتقلت قوة أمنية من المباحث، تحت قيادة اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والمقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، لمحل الواقعة، وألقي القبض على المتهمة، وتم إحالتها للنيابة العامة، وعقب ورود تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية وتحريات المباحث النهائية حول الواقعة، أصدرت النيابة قرارها السابق.