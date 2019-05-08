أصدر اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، قرارا برقم 283 لسنة 2019 بالموافقة على الترخيص لـ6 منشآت طبية غير حكومية بنطاق المحافظة.

كما أصدر المحافظ، القرار 281 بالموافقة على ترخيص 2 منشأة طبية غير حكومية وهما مركز محمد للعلاج الطبيعي لصاحبه ومديره المسؤول محمد لطفي والكائن بقرية أبو سلطان ومركز الفردوس للعلاج الطبيعي لصاحبه عبد الله حسيني مسلم حسن، الكائن بـ3 شارع بنها عرايشية مصر، ويحظر على المرخص لهما بالمادة الأولى بمزاولة المهنة في المراكز الخاصة بهما في أوقات العمل الرسمية لهما كما يعمل بهذا القرار فور صدوره وعلى جميع المختصين تنفيذه.