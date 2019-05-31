ودعت منابر الجمهورية اليوم رمضان في جمعته الأخيرة، حيث احتشد ما يزيد عن 120 ألف منبر للحديث حول «رمضان شهر البر.. والتعرض لرحمات الله».

وشملت الخطبة الموحدة التي تناولها الآئمة على مستوى الجمهورية الحديث حول ليلة القدر وأهمية الدور المجتمعي في الشهر الكريم وضرورة إخراج صدقة الفطر.

وفي الحسين، أدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صلاة الجمعة اليتيمة نيابة عن الرئيس السيسي. وألقى الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف الخطبة، حث فيها المصلين على الاستزادة من فعل الخيرات في الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل، لا سيما إغناء الفقراء والمساكين، كذلك ضرورة إخراج صدقة الفطر التي هي طهور للصائم وطعمة للفقراء والمساكين، داعيا لمصر وأهلها بكل خير.

كما احتشد منبر الجامع الأزهر للحديث حول رمضان وليلة القدر والطاعات. وحث خطيب الجامع الأزهر المسلمين على مداومة قراءة القرآن، وتدبر معانيه وتنفيذ تعاليمه، والتأدب مع الله عند قراءته، داعيًا إلى تقديم بناء القلوب على بناء القوالب.