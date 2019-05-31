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ثلاث جميلات ينتصرن للبطولة النسائية فى دراما رمضان

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الكنيسة القبطية تنظم مؤتمر الألحان 29 بمشاركة 70 كاهنا في الإسكندرية

الكنيسة القبطية تنظم مؤتمر الألحان 29 بمشاركة 70 كاهنا في الإسكندرية

دونالد ترامب يحسم ترشحه لولاية ثانية في 18 مايو

دونالد ترامب يحسم ترشحه لولاية ثانية في 18 مايو

محافظة الوادي الجديد ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر

محافظة الوادي الجديد ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر

الملك سلمان: القضية الفلسطينية ركيزة أساسية لنا.. ونرفض المساس بالقدس

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