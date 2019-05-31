قال أحمد بدران، حاصل على دورة قادة المستقبل بمركز وزارة التنمية المحلية بسقارة، إن مركز سقارة تغير بصورة جذرية حاليا عن الماضي.

وأكد بدران أنه شارك في دورة عام 2012 داخل المركز، وكان الأمر مجرد مضيعة للوقت وشهادة توضع فى الملف الوظيفى، ولا توجد لمسات تذكر على المتدربين، أما الوضع تغير حاليا داخل مركز سقارة، فالدورات بها جانب عملي، وفي الدورة الأخيرة تعلمنا كيف نخطط وتطبيق ما تعلمناه على أرض الواقع.

وأضاف بدران، لـ"الوطن"، أن الدورات لم تعد مجرد محاضرات وكلام نظري، بل الأمر تعدى ذلك إلى ورش وجانب عملي وجلسات محاكاة لمواجهة مشكلات المحليات وكيفية التعامل معها ومعالجتها، مؤكدا أن مركز سقارة صار صرحا علميا يعلم الموظف الحكومي كيف يدير العمل ويرتقى بالأداء.

وأشار إلى أن تطوير المحليات أو أى عمل حكومي لن يتطور إلا إذا وجدت إدارة وتقييما موضوعيا وحقيقيا لأداء كل عامل بالجهاز الإداري للدولة وربط المسار الوظيفي بالتقييم وبالمسار التدريبي وبتقييم أداء كل موظف بعد حصوله على تدريب معين وانعكاسه على العمل، مشيرا إلى أن سر نجاح دورات سقارة في الفترة الأخيرة في قيام المهندس صلاح شحاته مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية، بربط شهادة الدورات بتقييم أداء المتدرب.